Скачать
Вторник, 23.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 22 марта: старт второго этапа вакцинации, отмывание Офиса президента
Итоги дня 22 марта: старт второго этапа вакцинации, отмывание Офиса президента
Это стоит 2 миллиона? Как выглядит здание Офиса президента после работы клининговой компании (фото)
Это стоит 2 миллиона? Как выглядит здание Офиса президента после работы клининговой компании (фото)
"В престижной запорожской школе изнасиловали мальчика" – полиция выясняла, было ли ЧП
"В престижной запорожской школе изнасиловали мальчика" – полиция выясняла, было ли ЧП
Откажется ли Китай от доллара ради российского рубля? Прогноз аналитика
Откажется ли Китай от доллара ради российского рубля? Прогноз аналитика

В Мариуполе полицейский хотел отобрать у женщины квартиру, но схему раскусили

В Мариуполе полицейский хотел отобрать у женщины квартиру, но схему раскусили
01:29 Сегодня Телеграф

В Мариуполе (Донецкая обл.) правоохранители разоблачили полицейского и риэлтора, которые мошенническим путем планировали завладеть квартирой местной жительницы.

Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Досудебным расследованием установлено, что в августе 2020г 31-летний работник полиции и 35-летняя риэлтор, действуя по предварительному сговору, разработали преступную схему, направленную на завладение двухкомнатной квартирой жительницы Мариуполя. Правонарушители сообщили 33-летней владелице квартиры, что ее жилье, якобы за погашение коммунальных долгов будет конфисковано местными властями", - говорится в сообщении.

В качестве компенсации женщина должна получить 50 тыс. грн при том, что рыночная стоимость квартиры составляет более 300 тыс. грн.

Злоумышленников разоблачили, им сообщено о подозрении в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в Украине набирает популярность новая мошенническая схема, связанная с Covid-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 109

Все по теме:

Риэлтор, Мошенники, Квартира, Мариуполь, Полицейский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "В престижной запорожской школе изнасиловали мальчика" – полиция выясняла, было ли ЧП
02 Это стоит 2 миллиона? Как выглядит здание Офиса президента после работы клининговой компании (фото)
03 Охранник супермаркета в Киеве ударил покупательницу: инцидент попал на видео
04 В сети заговорили о расколе в партии "Голос": что об этом известно
05 Выяснилось отношение Ермака к протестам возле Офиса президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Одесская область попала в &quot;красную&quot; зону карантина: что категорически запрещено делать
Одесская область попала в "красную" зону карантина: что категорически запрещено делать
Выяснилось отношение Ермака к протестам возле Офиса президента
Выяснилось отношение Ермака к протестам возле Офиса президента
На Банковой раскрыли детали ремонта фасада ОП
На Банковой раскрыли детали ремонта фасада ОП
Какой праздник 23 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 23 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь