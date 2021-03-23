В Мариуполе полицейский хотел отобрать у женщины квартиру, но схему раскусили

В Мариуполе (Донецкая обл.) правоохранители разоблачили полицейского и риэлтора, которые мошенническим путем планировали завладеть квартирой местной жительницы.

Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Досудебным расследованием установлено, что в августе 2020г 31-летний работник полиции и 35-летняя риэлтор, действуя по предварительному сговору, разработали преступную схему, направленную на завладение двухкомнатной квартирой жительницы Мариуполя. Правонарушители сообщили 33-летней владелице квартиры, что ее жилье, якобы за погашение коммунальных долгов будет конфисковано местными властями", - говорится в сообщении.

В качестве компенсации женщина должна получить 50 тыс. грн при том, что рыночная стоимость квартиры составляет более 300 тыс. грн.

Злоумышленников разоблачили, им сообщено о подозрении в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в Украине набирает популярность новая мошенническая схема, связанная с Covid-19.