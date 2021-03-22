В Закарпатье пытались уничтожить знаменитую Долину нарциссов (фото)

20 марта пожарные получили вызов о горении сухостоя на открытой территории в селе Киреши на Закарпатье.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

"Прибыв на место вызова, пожарные установили, что пожар, кроме 1,5 га сухой растительности на землях общего пользования, охватил и о,5 гектара территории заповедника "Долина нарциссов", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что парламент принял закон, которым ужесточается наказание за поджоги сухостоя на природных территориях.

"За сжигание сухой травы и листьев законом предусмотрен штраф до 153 тыс. грн. За поджог с тяжелыми последствиями для природы может угрожать 5 лет тюрьмы!", - подчеркнули в ГСЧС.

"Долина нарциссов" является заповедным массивом Карпатского биосферного заповедника, который с 1992 года входит в международную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.

"Долина нарциссов" также является уникальным ботаническим объектом, в котором находится наибольший в Средней Европе участок произрастания краснокнижного нарцисса узколистого.

Летом долина выглядит вот так:

Как сообщалось в Киеве ребенка на льдине начало уносить от берега, но на помощь пришли рыбаки, которые "выловили" того спинингом.