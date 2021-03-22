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Дети из последних сил держались на воде: патрульный спас провалившихся под лед мальчишек (фото)

Дети из последних сил держались на воде: патрульный спас провалившихся под лед мальчишек (фото)
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Киеве двое патрульных вместе с проходившим мимо мужчиной спасли троих тонущих несовершеннолетних. 

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева. 

Происшествие произошло в парке "Партизанская слава". Полицейские получили вызов о том, что в озере тонут двое мальчиков и девочка. 

"За считанные минуты на месте был экипаж патрульных Валерий Бебко и Александр Лысенко. Напуганные свидетели звали их на помощь", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что один из небезразличных мужчин уже бросился на помощь и даже смог достать из воды 12-летнюю девочку, но в озере еще оставались двое 14-летних парней. 

Один из патрульных бросился в воду и, ломая лед руками, подплыл к утопающим и вытащил одного из них. Второго парня с помощью троса достал из воды другой полицейский. 

Детей отогрели в машине правоохранителей, а затем передали врачам. 

Как сообщалось ранее, в Полтавской области пьяный мужчина вскарабкался на крышу школы, чтобы "телепортироваться" домой. Снимать его оттуда пришлось полицейским и спасателям.   

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Дети, Нацполиция, Лёд.
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