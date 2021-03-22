Одесская область попала в "красную" зону карантина: что категорически запрещено делать

Одесская область с 00:00 23 марта переходит в "красную зону" по уровню эпидемиологической опасности.

Об этом рассказал глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий в своем обращении, обнародованном пресс-службой ведомства.

"Вслушайтесь в цифры - только за минувшие сутки выявлено 745 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 26 детей и 13 медицинских работников. Если на прошлой неделе мы ежесуточно регистрировали по 500 случаев, то сейчас - около тысячи", - сказал он.

В связи с этим он объявил об ужесточении карантинных ограничений.

Так с 23 марта запрещается:

принимать посетителей в заведениях общепита;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа непродовольственных магазинов и рынков;

работа учреждений культуры;

проведение массовых мероприятий;

проведение спортивных мероприятий со зрителями;

посещение образовательных заведений, кроме учеников 1-4 классов и детсадов.

Работа общественного транспорта и внутриобластных пассажирских перевозок внутри области запрещена не будет, но при этом будет введено ограничение на количество пассажиров, равное числу мест для сидения.

Также запрет не распространяется на железнодорожные пассажирские перевозки в пределах области, но только с обязательным соблюдением противоэпидемических мер.

Как сообщалось ранее, в Киеве заверили, что, несмотря на попадание в "красную" зону, работа метро и общественного транспорта останавливаться не будет.