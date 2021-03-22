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Одесская область попала в "красную" зону карантина: что категорически запрещено делать

Одесская область попала в "красную" зону карантина: что категорически запрещено делать
Обновлено 20:04 Сегодня Телеграф

Одесская область с 00:00 23 марта переходит в "красную зону" по уровню эпидемиологической опасности. 

Об этом рассказал глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий в своем обращении, обнародованном пресс-службой ведомства. 

"Вслушайтесь в цифры - только за минувшие сутки выявлено 745 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 26 детей и 13 медицинских работников. Если на прошлой неделе мы ежесуточно регистрировали по 500 случаев, то сейчас - около тысячи", - сказал он. 

В связи с этим он объявил об ужесточении карантинных ограничений. 

Так с 23 марта запрещается: 

  • принимать посетителей в заведениях общепита;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
  • работа непродовольственных магазинов и рынков;
  • работа учреждений культуры;
  • проведение массовых мероприятий;
  • проведение спортивных мероприятий со зрителями;
  • посещение образовательных заведений, кроме учеников 1-4 классов и детсадов.

Работа общественного транспорта и внутриобластных пассажирских перевозок внутри области запрещена не будет, но при этом будет введено ограничение на количество пассажиров, равное числу мест для сидения. 

Также запрет не распространяется на железнодорожные пассажирские перевозки в пределах области, но только с обязательным соблюдением противоэпидемических мер. 

Как сообщалось ранее, в Киеве заверили, что, несмотря на попадание в "красную" зону, работа метро и общественного транспорта останавливаться не будет

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Одесса, Карантин, Коронавирус, Covid-19, Локдаун.
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