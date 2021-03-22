Одесская область попала в "красную" зону карантина: что категорически запрещено делать

Одесская область с 00:00 23 марта переходит в "красную зону" по уровню эпидемиологической опасности.
Об этом рассказал глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий в своем обращении, обнародованном пресс-службой ведомства.
"Вслушайтесь в цифры - только за минувшие сутки выявлено 745 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 26 детей и 13 медицинских работников. Если на прошлой неделе мы ежесуточно регистрировали по 500 случаев, то сейчас - около тысячи", - сказал он.
В связи с этим он объявил об ужесточении карантинных ограничений.
Так с 23 марта запрещается:
Работа общественного транспорта и внутриобластных пассажирских перевозок внутри области запрещена не будет, но при этом будет введено ограничение на количество пассажиров, равное числу мест для сидения.
Также запрет не распространяется на железнодорожные пассажирские перевозки в пределах области, но только с обязательным соблюдением противоэпидемических мер.
Как сообщалось ранее, в Киеве заверили, что, несмотря на попадание в "красную" зону, работа метро и общественного транспорта останавливаться не будет.