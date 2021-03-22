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На Полтавщине семеро детей отравились из-за спрея для обуви

На Полтавщине семеро детей отравились из-за спрея для обуви
Обновлено 21:57 Сегодня Телеграф Фото: zakrepim

В одной из школ в Полтавской области случилось неожиданное ЧП, семеро детей попали в больницу после отравления неизвестным веществом. 

Как сообщают "Надзвичайні новини", происшествие произошло в городе Кобеляки. 

К концу первого урока учителя и дети ощутили резкий запах ацетона, а некоторые из детей пожаловались на плохое самочувствие - головокружение и тошноту. На место были вызваны медики, которые отвезли семерых детей в больницу. Почти всех их, кроме одной девочки, позже отпустили домой. 

Как оказалось, причина "химической атаки" заключалась в том, что мама одной из школьниц обработала ее замшевую обувь специальным аэрозолем, но сделала это не вечером, как рекомендуется, а утром. Из-за этого в теплом и замкнутом помещении неприятный запах распространился очень быстро. 

Как сообщалось ранее, в Полтавской области пьяный мужчина вскарабкался на крышу школы, так как хотел "телепортироваться" домой. Для того, чтобы его снять оттуда, пришлось вызывать полицию и спасателей. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Отравление, Полтавская область, Кобеляки.
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