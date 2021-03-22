На Полтавщине семеро детей отравились из-за спрея для обуви

В одной из школ в Полтавской области случилось неожиданное ЧП, семеро детей попали в больницу после отравления неизвестным веществом.

Как сообщают "Надзвичайні новини", происшествие произошло в городе Кобеляки.

К концу первого урока учителя и дети ощутили резкий запах ацетона, а некоторые из детей пожаловались на плохое самочувствие - головокружение и тошноту. На место были вызваны медики, которые отвезли семерых детей в больницу. Почти всех их, кроме одной девочки, позже отпустили домой.

Как оказалось, причина "химической атаки" заключалась в том, что мама одной из школьниц обработала ее замшевую обувь специальным аэрозолем, но сделала это не вечером, как рекомендуется, а утром. Из-за этого в теплом и замкнутом помещении неприятный запах распространился очень быстро.

Как сообщалось ранее, в Полтавской области пьяный мужчина вскарабкался на крышу школы, так как хотел "телепортироваться" домой. Для того, чтобы его снять оттуда, пришлось вызывать полицию и спасателей.