В Украину вернулись снег и похолодание: синоптики подсказали, когда наконец потеплеет

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Обновлено 07:30 Сегодня Телеграф

Во вторник, 23 марта, в Украине будет прохладная и влажная погода: днем на территории страны, кроме юга, ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура 0-5° тепла; в южной части 2-7° тепла; в Карпатах 1-6° мороза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве во вторник днем небольшой мокрый снег; ветер 5-10 м/с; температура днем 1-3° тепла.

погода_23_03

В среду, 24 марта, в западных, северных и Винницкой областях без осадков. Температура в этих регионах ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

На остальной территории Украины 24 марта облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег и дождь (в восточных областях значительные осадки). Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В Киеве в среду без осадков; ветер 7-12 м/с, температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.

 погода_24_03

В четверг, 25 марта, в основном погода в Украине не изменится: в южных, центральных и восточных областях ожидаются осадки в виде мокрого снега, на остальной территории облачно с прояснениями. Температура ночью от 3до 5 мороза, днем – 4-6 тепла. Ветер северо-восточный 5-10 м/с

погода_25_03

Однако уже на пятницу, 26 марта, синоптики прогнозируют потепление. Осадков не ожидается на большей части территории страны: только в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и временно оккупированном Крыму ночью и местами днем еще будет идти мокрый снег.

Температура ночью в Украине в пятницу ожидается от -1 до -3°С, днем 8-10° тепла. Ветер северный, 3-8м/с.

погода_26_03

Как сообщал "Телеграф", ранее разбушевавшаяся в украинских Карпатах метель попала на фото и видео.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Прогноз, Температура, Осадки, Синоптики, Потепление.
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