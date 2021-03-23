Отсидел в России за наркотики и вернулся на родину: под Харьковом задержали боевика "ЛНР" (видео)

В харьковской области задержан боевик террористической группировки "ЛНР". До этого он успел побывать в российской тюрьме за торговлю наркотиками.

"Гражданин Украины по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками, оккупировавшие часть территории Донбасса. В составе незаконного вооруженного формирования так называемого "народного ополчения Донбасса" он запугивал мирное население временно оккупированной Луганщины, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО / ООС", - сообщает пресс-служба СБУ

В ходе боевых действий наемник получил ранение и был отправлен в Россию на лечение. В итоге решил там остаться, рассчитывая получить российское гражданство. За время нахождения на территории северного соседа наемник начал заниматься торговлей наркотиками. За это получил тюремный срок. А после отсидки решил вернуться в Украину.

Во время обыска у бандита изъяли боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.

Отметим, ранее в Харькове СБУ совместно с Государственным бюро расследований задержали сотрудника одного из центральных подразделений ведомства. Силовик входил в банду занимавшуюся похищением людей и вымогательством.