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Снова снег и штормовой ветер: прогноз погоды на 24 марта

Снова снег и штормовой ветер: прогноз погоды на 24 марта
05:48 Сегодня Телеграф ТАСС

Хоть Украинский гидрометцентр и прогнозирует скорое потепление, но среда, 24 марта, в Украине еще ожидается холодной и в большинстве областей страны весна идет постепенно и явно медленно.

Об этом пишет синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

24-го марта лучше смотреть на Западную Европу, где температура воздуха завтра будет такой, которой очень хочется) Карта 2.

"Завтра максимально в течение дня предполагается + 2 + 6 градусов, а ближайшей ночью даже с морозами", - пишет синоптик.

Диденко отмечает, что периодический снег и мокрый снег вероятен практически повсеместно в Украине, разве что в среду днем в западных и северных областях осадки прекратятся и прояснится.

Ветер будет задувать с северо-востока, он будет порывистым, до штормовых порывов.

В Киеве 24-го марта ночью и утром возможен снег и мокрый снег, днем - без существенных осадков. "Колючий холодный ветер будет снижать температуру комфорта - одевайтесь теплее", - предупреждает синоптик. Температура воздуха ночью -2-4, в окрестностях города до -5 градусов, днем в среду + 3 + 5 градусов.

Как сообщалось, в Украину вернулись снег и похолодание, но синоптики подсказали, когда наконец потеплеет.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Киев, Украина, Погода, Прогноз, Среда, Синоптик, Наталка Діденко.
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