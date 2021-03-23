Коллекционер чуть не вывез из Украины десятки монет времен Екатерины ІІ (фото)

Столичные таможенники перехватили крупную партию старинных монет, которую собирались вывезти в Израиль. Груз был задержан в аэропорту Борисполя.

Информацию о поимке незаконной перевозки сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

"126 старинных монет и 6 банкнот пытался вывезти через аэропорт "Борисполь" в Тель-Авиву нумизмат из Израиля. Старейшие в коллекции - пятаки времен Екатерины II - 33 монеты от 1760 года чеканки и более младшие - пенни Финляндии, деньги Польши, копейки Российской империи и СССР", - отметили в ведомстве.

Гражданин Израиля выбрал упрощенный порядок "зеленый коридор", тем самым указав, что у него нет товаров для декларирования или же ограниченных для вывоза. Однако, при проверке, сканер выявил в чемодане предметы, похожие на монеты. Право на их вывоз мужчина не имел, к инспекторам таможни не обращался и таможенной декларации не заполнял.

Монеты были изъяты. Теперь экспертам предстоит оценить их стоимость и культурную ценность.

Напомним, в Харьковской области в районе пункта пропуска "Гоптовка" таможенного поста "Щербаковка" водитель пытался разогреть еду, чем спровоцировал взрыв фуры.