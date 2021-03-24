Несчастный случай или ждать новый ЖК? Новый пожар в Киеве взволновал сеть (фото)

Ночью 24 марта в Киеве на улице Старовокзальной, 21 в Шевченковском районе произошел пожар в 1-этажном здании, которое было пристроено к 3-х этажному зданию магазина.

Об этом сообщили в столичном ГУ ГСЧС.

По данным спасателей возгорание на общей площади в 100 квадратных метров потушили около 01:30 часов ночи.

Огонь уничтожил компрессорные установки, насосные агрегаты, распределительные щитки и щитки управления компрессорами и насосами, электрические кабеля, элементы отделки в помещениях. Спасателям также пришлось разобрать крышу с тыльной стороны здания.

В результате инцидента никто не пострадал.

Причина пожара пока устанавливается.

Фото с места происшествия:

"Несчастный случай или скоро новый жк ТрамвайноВокзальный плаза?", - прокомментировали инцидент в Телеграм-кнале ДТП Киев.

По предварительной информации возгорание началось из мусора на заднем дворе, затем пламя перекинулось на здание магазина.

Стоит напомнить, что 20 марта на Закарпатье произошло возгорание в известной "Долине нарциссов".