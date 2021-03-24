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В Киеве транспортный коллапс из-за карантина и штрафов: "Ментов щас будут просто п****ть" (видео)

В Киеве транспортный коллапс из-за карантина и штрафов: "Ментов щас будут просто п****ть" (видео)
10:51 Сегодня Телеграф Фото: telegram - KyivOperativ

Из-за ограничений количества пассажиров в автобусах в Киеве люди начали блокировать работу транспорта.

Об этом в среду, 24 марта сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного. Там также поделились кадрами с места событий.

По словам автора одного из видео, полиция штрафует водителей маршруток, у которых заполнено 50% мест в салоне.

В результате водители других маршруток просто не останавливаются на остановках и поэтому люди не могут уехать с остановок. 

Видео с места событий (ОСТОРОЖНО! на видеозаписи присутствует мат):

Пользователи сети данное поведение киевлян обосновали, но и нашлись те, кто остался недоволен такой реакцией граждан. Мнения украинев разделились, некоторые поддержали такой подход водителей, другие вспомнили насколько "сильные" локдауны в Европе.

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скриншот

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коментарий

Стоит напомнить, что власти Киева на данный момент рассматривают вариант введения спецпропусков для поездки в общественном транспорте на время локдауна. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Украина.
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