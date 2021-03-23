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Транспорт в Киеве могут остановить и перевести на спецпропуска: что известно

Транспорт в Киеве могут остановить и перевести на спецпропуска: что известно
Обновлено 17:30 Сегодня Телеграф

Власти столицы рассматривают вариант введения спецпропусков для поездки в общественном транспорте на время локдауна. В данный момент останавливать транспорт в городе не планируют.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил первый заместитель председателя КГГА Виталия Кличко Николай Поворозник.

"Мы очень убедительно и настойчиво всех просим перейти на дистанционную форму работы, так как по количеству транспорта, который будет ездить больше или меньше, мы такими мерами не прервем цепь коронавируса", - отметил чиновник.

В Киеве приняли важное решение по работе транспорта во время локдауна

По его словам, в прошлом году киевские власти максимально перевели людей на дистанционную форму работы. Тогда же были введены спецпропуска. Всего их выдали более 400 000 экземпляров.

В данный момент городские власти не планируют останавливать движение транспорта. Однако, в случае ухудшения ситуации с Covid-19, подобные меры рассматриваются.

Напомним, с 00:00 субботы, 20 марта, в столице ввели жесткие карантинные ограничения в связи с критическим распространением коронавируса. Продлиться локдаун до 9 апреля.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Киев, Общественный транспорт, Спецпропуска, Николай Поворозник, Красная зона, Локдаун.
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