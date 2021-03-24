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Среда, 24.03.2021
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Облился бензином и угрожал себя сжечь: в Киеве мужчина защищал свой ларек от сноса (видео)

Облился бензином и угрожал себя сжечь: в Киеве мужчина защищал свой ларек от сноса (видео)
12:10 Сегодня Телеграф Фото: telegram

В Киеве на Троещине мужчина залез на свой ларек, облился бензином и грозился себя поджечь, защищая свое имущество.

Об этом в среду, 24 марта сообщили в Телеграм-канале "Х***й Киев". Там также поделились кадрами с места инцидента.

Инцидент произошел вблизи Экомаркета на улице Маяковского 16, около 10 часов утра мужчина начал угрожать самосожжением, и около 10:40 кран, предназначенный для демонтажа ларьков покинул территорию конфликта, после чего мужчина слез со своего ларька.

Но уже около 11:30 появилось новое видео с места событий, на место приехала бригада пожарных.

Видео с места событий снятое очевидцами, около 10-ти утра:

Кадры с места происшествия около 11:30:

Стоит напомнить, что ранее в ночь на 24 марта в Киеве в Шевченковском районе произошел пожар в 1-этажном здании, которое было пристроено к 3-х этажному зданию магазина.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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