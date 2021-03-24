Шария оскорбило зарисовывание мурала в честь его жены

Сторонники партии блогера Анатолия Шария, объявленного недавно в розыск СБУ, нарисовали в Николаеве мурал в честь дня рождения его супруги Ольги. Позже изображение закрасили, что вызвало негодование блогера.

Супругу Шария Ольгу изобразили на мурале, добавив изображение аиста. Националисты из политической партии "Национальный корпус" закрасили картинку. О чем и не преминул заявить блогер.

Об этом он написал в своем telegram-канале.

"Лицо на мурале уже закрасили. Националисты и их последователи не создали в Украине абсолютно ничего, они привыкли только уничтожать. При этом жителей, видимо, это устраивает. Гораздо лучше наблюдать на серые и убогие стены, чем на яркий рисунок",- написал Шарий.

Напомним, в Украине завели уголовные дела на блогеров Анатолия Шария и его супругу Ольгу Бондаренко, которые давно проживают за пределами государства. Анатолия Шария подозревают в государственной измене, а его супругу - в подделке документов.