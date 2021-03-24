Клубы дыма валят один за другим: в центре Киева горит одно из старейших зданий (фото и видео)

В среду, 24 марта, в центре Киева случился масштабный пожар в помещении бара "Бездельники", в одной из самых старых зданий на улице Саксаганского, 38, в связи с чем улицу пришлось перекрыть.

Об этом сообщает "Украина 24" в Telegram.

На данный момент известно, что площадь пожара составляет 200 кв.м. Спасатели определили ранг пожара как повышенной сложности.

Эта сложность заключается в том, что здание имеет несколько входов, а огонь очень быстро распространяется по деревянным перекрытиям.

На месте работает более 50 человек личного состава и более 10 единиц техники. На данный момент улица Саксаганского перекрыта из-за ЧП. О пострадавших и погибших пока не сообщается.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на среду, 24 марта, в Киеве на улице Старовокзальной, 21 в Шевченковском районе произошел пожар в 1-этажном здании, которое было пристроено к 3-х этажному зданию магазина.