"Нет людей, нет бизнеса, нет жизни": журналист показал фото заброшенного супермаркета в центре Донецка

В оккупированном 7 лет назад пророссийскими боевиками Донецке полнейшая разруха: в центре стоит заброшенным крупный супермаркет "Обжора", ранее популярный среди жителей и гостей города.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Facebook в среду, 24 марта, журналист Денис Казанский.

"Донецк. Супермаркет "Обжора" на улице Артема (главная улица города - ред.), в районе ж/д вокзала. Целый, но заброшенный и никому не нужный",- написал журналист о опубликовал фото.

"Нет людей, нет бизнеса, нет жизни", - прокомментирует Казанский происходящее.

Как сообщалось, в сети рассказали, как живут в Донецке в 2021 году.