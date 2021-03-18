"Развивают шопинг-туризм": в сети сравнили жизнь в Донецке до и после оккупации

В оккупированном Донецке жители не имеют возможности получить доступ к привычным ранее прелестям цивилизации. Даже за одеждой им приходиться ездить в российский Таганрог.

О жизни в городе до и после оккупации емко написал у себя в Twitter блогер Виталий Овчаренко.

"При Украине: в Донецке работают бутики мировых брендов, летают самолёты Европу и Азию, на Донбасс Арене играют чемпионы Италии и Испании. При России: маршрутка на закупки на рынок в забытый Таганрог. Вот вам и вся разница!", - отметил автор.

При Украине: в Донецке работают бутики мировых брендов, летают самолёты Европу и Азию, на Донбасс Арене играют чемпионы Италии и Испании. При России: маршрутка на закупы на рынок в засраный Таганрог. Вот вам и вся разница! pic.twitter.com/uVEOr1sxjI — Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) March 17, 2021

Он также прикрепил фото рекламного буклета "Шоп-туров Донбасс-Россия", зазывающего дончан съездить 18 марта в Таганрог и обратно. Стоимость "турне" 1200 рублей (почти 455 гривен) или же можно заказать доставку (10% от стоимости заказа).

В комментариях с иронией оценили такие изменения: "Зато как развился шопинг-туризм".

Напомним, на оккупированных территориях Луганской области анонсируют новое повышение тарифов на "коммуналку".