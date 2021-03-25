Коммунальщик на грузовике таранил легковушку и ездил по встречке в Киеве: его поступку нашлось объяснение (видео)

В столице грузовик МАЗ КП "Благоустройство" таранил автомобиль Chevrolet. По словам свидетелей инцидента, сначала у кинотеатра "Флоренция" водитель выехал на встречную полосу, проехал светофор на красный свет, а потом принялся "атаковать" Chevrolet.

Видео опубликовали на странице сообщества "Киев Оперативный" в facebook.

Примечательно, что таран автомобиля Chevrolet произошёл уже в присутствии сотрудников правоохранительных органов.

ЧП произошло на массиве Троещина возле кинотеатра "Флоренция". К счастью от происшествия никто из граждан не пострадал.

Как показали результаты анализа на драгер, водитель грузовика был трезв.

Позже директор департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко объяснился за неадекватный поступок водителя грузовика.

По его словам, водитель грузовика возвращался со штрафплощадки, куда эвакуировали демонтированное сооружение с проспекта Маяковского.

После того, как МАЗ выехал на пр.Маяковского, его уже ждали несколько неизвестных на авто, которые блокировали демонтаж сооружения.

"Указанные авто догнали грузовик, бросили в лобовое стекло посторонний предмет, начали подрезать грузовик и угрожать физической расправой. Ford и Chevrolet начали выезжать перед МАЗом и внезапно снижать скорость, подрезать и снимать это на камеру. Водитель в сложившейся ситуации и из-за нервного напряжения не нашел другого выхода, как продолжать движение. Произошло столкновение", - рассказал чиновник.

Также опубликовано другое видео инцидента.

Напомним, 18 марта на Житомирской трассе неподалеку от поворота на "Чайку" внедорожник "Вольво" на большой скорости столкнулся с грузовиком "Скания". Фура ехала по направлению в Киев и остановилась на светофоре на красный свет. Тогда в нее и въехал на большой скорости внедорожник.