Скачать
Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Игра Притулы: с кем шоумен запускает новую партию и зачем ему раскол "Голоса"
Игра Притулы: с кем шоумен запускает новую партию и зачем ему раскол "Голоса"
Данилов заговорил о введении всеукраинского локдауна: чего ожидать
Данилов заговорил о введении всеукраинского локдауна: чего ожидать
ГБР взялось за Азарова из-за "Харьковских соглашений"
ГБР взялось за Азарова из-за "Харьковских соглашений"
Коммунальщик на грузовике таранил легковушку и ездил по встречке в Киеве: его поступку нашлось объяснение (видео)
Коммунальщик на грузовике таранил легковушку и ездил по встречке в Киеве: его поступку нашлось объяснение (видео)

Коммунальщик на грузовике таранил легковушку и ездил по встречке в Киеве: его поступку нашлось объяснение (видео)

Коммунальщик на грузовике таранил легковушку и ездил по встречке в Киеве: его поступку нашлось объяснение (видео)
03:18 Сегодня Телеграф

В столице грузовик МАЗ КП "Благоустройство" таранил автомобиль Chevrolet. По словам свидетелей инцидента, сначала у кинотеатра "Флоренция" водитель выехал на встречную полосу, проехал светофор на красный свет, а потом принялся "атаковать" Chevrolet.

Видео опубликовали на странице сообщества "Киев Оперативный" в facebook.

Примечательно, что таран автомобиля Chevrolet произошёл уже в присутствии сотрудников правоохранительных органов.

ЧП произошло на массиве Троещина возле кинотеатра "Флоренция". К счастью от происшествия никто из граждан не пострадал.

Как показали результаты анализа на драгер, водитель грузовика был трезв.

Позже директор департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко объяснился за неадекватный поступок водителя грузовика.

По его словам, водитель грузовика возвращался со штрафплощадки, куда эвакуировали демонтированное сооружение с проспекта Маяковского.

После того, как МАЗ выехал на пр.Маяковского, его уже ждали несколько неизвестных на авто, которые блокировали демонтаж сооружения.

"Указанные авто догнали грузовик, бросили в лобовое стекло посторонний предмет, начали подрезать грузовик и угрожать физической расправой. Ford и Chevrolet начали выезжать перед МАЗом и внезапно снижать скорость, подрезать и снимать это на камеру. Водитель в сложившейся ситуации и из-за нервного напряжения не нашел другого выхода, как продолжать движение. Произошло столкновение", - рассказал чиновник.

Также опубликовано другое видео инцидента.

Напомним, 18 марта на Житомирской трассе неподалеку от поворота на "Чайку" внедорожник "Вольво" на большой скорости столкнулся с грузовиком "Скания". Фура ехала по направлению в Киев и остановилась на светофоре на красный свет. Тогда в нее и въехал на большой скорости внедорожник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 77

Все по теме:

Киев, ДТП, Авария, Фура.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мошенникам из Киева назначили беспрецедентный залог в 325 миллионов: что они натворили (фото)
02 Игра Притулы: с кем шоумен запускает новую партию и зачем ему раскол "Голоса"
03 Азаров обиделся на Зеленского из-за подозрения в госизмене
04 Данилов заговорил о введении всеукраинского локдауна: чего ожидать
05 На разблокирование Суэцкого канала может уйти неделя: озвучен прогноз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Красивое кино: в сети обсуждают разоблачение деятельности Семенченко и Шевченко
Красивое кино: в сети обсуждают разоблачение деятельности Семенченко и Шевченко
На разблокирование Суэцкого канала может уйти неделя: озвучен прогноз
На разблокирование Суэцкого канала может уйти неделя: озвучен прогноз
Илон Маск разрешил покупать Tesla за биткионы: как это повиляло на курс и сколько теперь стоит криптовалюта
Илон Маск разрешил покупать Tesla за биткионы: как это повиляло на курс и сколько теперь стоит криптовалюта
Какой праздник 25 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 25 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь