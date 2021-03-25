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В ОРДЛО все рухнет, без Запада не обойтись: генерал озвучил прогноз по будущему Донбасса

В ОРДЛО все рухнет, без Запада не обойтись: генерал озвучил прогноз по будущему Донбасса
09:25 Сегодня Телеграф

Оккупированные части Луганской и Донецкой областей превращаются во второе Приднестровье. Без помощи Украине со стороны западных союзников Россия оттуда не уйдет.

Такими мыслями в интервью "Телеграфу" поделился ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По мнению офицера, российская сторона заряжена на затягивание переговорного процесса. Ярким примером развития ситуации является Приднестровье, где до сих пор находится 10-я армия РФ. То же самое происходит и с ОРДЛО, куда возвращается "совок". Образование строится по советскому принципу, а жителей убеждают, что Украина и США это враги.

Богдану это все напоминает полпотовский режим, "красных кхмеров" в Кампучии, где всё закончилось лишь после прекращения китайской поддержки. Аналогично и тут. Все рухнет без поддержки Российской Федерации.

"Но пока не будет мощной международной коалиции, готовой не только политико-дипломатическими методами, но и, возможно, военными, принудить РФ покинуть оккупированные территории, всё останется как есть", - считает Василий Богдан.

Важно усиливать санкционное давление. Такие действия могут спровоцировать российские "элиты" на "дворцовый переворот". Российский олигархат не доволен Владимиром Путиным, который завел страну в глухой угол.

Подробней читайте в материале "Телеграфа": Россия может ударить по Украине с юга, и для этого у Путина есть "повод", – генерал Василий Богдан.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Россия, Донбасс, Оккупация, ОРДЛО, Василий Богдан.
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