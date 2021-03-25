Подросток утонул, спасая выбежавшую на лед собаку: очевидцы рассказали о трагедии на Харьковщине

В Харьковской области под лед провалился 15-летний подросток. Девятикласник утонул, пытаясь спасти собаку, попавшую в беду.

Об это сообщил спикер областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Игорь Лупандин, пишет "Суспільне".

Трагедия произошла в среду, 24 марта, в селе Кучеревка Купянского района примерно в 10.00.

"В местном пруду провалился под лед и утонул 15-летний мальчик (ученик 9 класса). По свидетельствам очевидцев мальчик пытался спасти собаку, которая выбежала на лед. Тело погибшего было поднято из воды в 17:30 24.03 работниками областной коммунальной аварийно - спасательной службы", - указано в сводках про события в регионе за сутки на сайте Харьковской областной администрации.

Девятикласник был возле пруда вместе с дедушкой. Во время происшествия мужчина не пострадал.

Напомним, в Киеве на на Русановском проливе женщина провалилась под лед пытаясь спасти собаку. Киевлянку пришлось вытягивать с воды с помощью веревки. Спасателям удалось спасти женщину и ее питомца.