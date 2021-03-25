Украинка брала девочек "на отдых" и заставляла работать в борделе, чтобы вернуться домой: детали ЧП

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Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф

Информация 25.03.2021 10:30

В Сумах полицейские разоблачили молодую девушку, которая втянула в проституцию четырех несовершеннолетних.

Об этом в четверг, 25 марта, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

"В ходе следствия установлено, что 21-летняя сумчанка, воспользовавшись доверием четырех несовершеннолетних девушек в возрасте от 14 до 16 лет, втянула их в занятие проституцией с целью предоставления ими сексуальных услуг за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

В полиции также опубликовали фото подозреваемой:

сутенерша_подозреваемая

Вместе с тем, в прокуратуре Сумской области рассказали подробности преступного механизма втягивания в занятие проституцией несовершеннолетних.

"По данным следствия, подозреваемая знакомилась с несовершеннолетними девушками, которые имели тяжелое материальное положение, демонстрировала им свой достаток, оплачивала совместный отдых и приглашала в Киев, где помогала найти временное жилье. Через некоторое время, когда несовершеннолетние не имели средств, чтобы вернуться домой, они вынуждены были искать заработо", - говорится в сообщении.

Уже тогда, говорится в сообщении, обещая высокооплачиваемую работу, подозреваемая знакомила их с мужчиной, который подыскивал клиентов для предоставления услуг сексуального характера за деньги.

"Несовершеннолетние, находясь в чужом городе без денег, вынуждены были соглашаться", - отметили в прокуратуре.

В областном главке полиции отметили, что сейчас злоумышленнице уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины"сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Следствие продолжается.

 Как сообщалось, в Киевской области была раскрыта деятельность ОПГ, которая похищала людей, удерживала и пытала их в "реабилитационном центре" с целью получения денег за "лечение" от родственников. 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Сумы, Несовершеннолетние, Проституция, Сутенер.
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