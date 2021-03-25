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Четверг, 25.03.2021
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В Луцке груженный песком ЗИЛ едва не раздавил маршрутку, много пострадавших: видео момента

В Луцке груженный песком ЗИЛ едва не раздавил маршрутку, много пострадавших: видео момента
Обновлено 16:23 Сегодня Телеграф

В четверг, 25 марта, в Луцке произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, в результате чего пострадали семеро человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Авария случилась через полчаса после полудня в Луцке. Столкнулись маршрутное такси "Богдан" и грузовик ЗИЛ с прицепом. В результате ДТП за помощью к медикам обратились шесть пассажиров и водитель автобуса.

ДТП в Луцке 25 марта

Судя по кадрам, автобус ударом смяло довольно сильно. После аварии в кабине автобуса не оказалось стекла.

ДТП в Луцке 25 марта

Кроме того, Департамент муниципальной варты опубликовал видео момента аварии. Судя по кадрам, оказалось чудом то, что в аварии больше никто не пострадал и все оказались живы.

Как сообщал "Телеграф", ранее во Львовской области на трассе "Львов-Луцк" произошло смертельное ДТП, погибли три человека.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 240

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Луцк, ДТП, ЗИЛ, Богдан, Видео, Фото, Аварии.
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