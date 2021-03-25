В Луцке груженный песком ЗИЛ едва не раздавил маршрутку, много пострадавших: видео момента

В четверг, 25 марта, в Луцке произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, в результате чего пострадали семеро человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Авария случилась через полчаса после полудня в Луцке. Столкнулись маршрутное такси "Богдан" и грузовик ЗИЛ с прицепом. В результате ДТП за помощью к медикам обратились шесть пассажиров и водитель автобуса.

Судя по кадрам, автобус ударом смяло довольно сильно. После аварии в кабине автобуса не оказалось стекла.

Кроме того, Департамент муниципальной варты опубликовал видео момента аварии. Судя по кадрам, оказалось чудом то, что в аварии больше никто не пострадал и все оказались живы.

Как сообщал "Телеграф", ранее во Львовской области на трассе "Львов-Луцк" произошло смертельное ДТП, погибли три человека.