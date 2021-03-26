"Хотят замять": Одесчину переполошил живодер, убивающий собак (фото 18+)

Вчереом 25 марта в Саратском районе Одесской области в селе Зоря, улице Троицкой, 159 произошло ЧП: мужчина застрелил троих собак.

Об этом 26 марта сообщили в Телеграм-канале Новости Одесса.

Согласно предоставленным данным, как минимум одна из собак имела владельца и не была бродячей.

Предполагаемым убийцей собак на территории ТОВ "Дружба СВК" является Кирилов Георгий Демьянович.

На данный момент на место инцидента вызвали следственно-оперативную группу саранского отделения Нацполиции, но следователь Кристина отказалась фиксировать обстоятельства и в том числе трупы животных путем осмотра места происшествия, мотивируя данный момент позицией, что ее руководитель запрещает проводить следственные действия в ночное время.

Кадры с места инцидента:

Фото животных без цензуры можно посмотреть по ссылке (ОСТОРОЖНО! контент +18, слабонервным людям лучше воздержаться от просмотра).

Стоит напомнить, что ранее 10 марта в Одессе группа неизвестных разрисовала краской жилище живодера, который убил попавшего на его участок кота соседей.