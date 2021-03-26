Огонь уничтожил всё: в Харькове сгорела съемная квартира (фото и видео)

Поздним вечером в четверг, 25 марта, на улице Чайковского, в Харькове загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажки. Сгоревшее жилье находилось в аренде.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области.

"В квартире горели домашние вещи и деревянное перекрытие. Вскоре пустотами в перекрытии огонь распространился и на 5-й этаж. Площадь горения составляла 40 кв. м. В результате пожара образовалось сильное задымление". – рассказали в ведомстве.

Спасатели тут же эвакуировали восемь человек, еще 6 спасли - двух с помощью автолестницы, еще четырех вывели из задымленной зоны по лестнице.

Также в сети показали фото и видео с места пожара. В Telegram-канале "ВЕХА" также уточнили, что сгоревшая квартира, ставшая эпицентром пожара, находилась в аренде.

"Интересная подробность, квартира на Чайковского сдавалась в аренду.... Была ли она застрахована? Осталось тайной за семью печатями. Дальше каждый может додумать сам)) и палитра эмоций тут может быть как радуга. Так что стоит 300 раз подумать, прежде чем сдавать свою хату", - прокомментировали ЧП в Telegram-канале.

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 21 января, в 15.03 на спасательный пульт харьковских спасателей поступил вызов о пожаре в жилом доме по улице Нижнегиевская, 150Б, в котором, как выяснилось, располагался частный дом престарелых. Уже через час, в 16.05, стало известно о гибели 15 человек и 5 пострадавших в результате ЧП.