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В Севастополе в здании штаба обороны города открыли секс-шоп и алкомаркет: местные жители возмущены (видео)

В Севастополе в здании штаба обороны города открыли секс-шоп и алкомаркет: местные жители возмущены (видео)
Обновлено 18:44 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В оккупированном Севастополе на Большой Морской улице открыли секс-шоп. При том, магазин товаров для взрослых расположился прямо в здании, где во время Второй мировой войны находился штаб обороны Севастополя. 

Кадрами с места делится Телеграм-канал Mash. 

"На доме на улице Морской теперь три таблички. Одна — мемориальная, вторая — магазина интимных товаров "Розовый кролик", третья — алкомаркет для тех, кому перед походом за кольцами, прутьями и верёвками нужно опрокинуть для храбрости", - сказано в сообщении. 

Местные жители от такого соседства не в восторге. 

"Нельзя такое делать. Это же каким местом надо думать, чтобы вот это разместить, утвердить и разрешить", - говорят они. 

Как сообщалось ранее, бывшая "прокурор" Крыма Наталья Поклонская разозлила боевиков ОРДЛО заявлениями о том, как российские наемники убивали людей. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Крым, Севастополь.
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