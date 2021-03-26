В Севастополе в здании штаба обороны города открыли секс-шоп и алкомаркет: местные жители возмущены (видео)

В оккупированном Севастополе на Большой Морской улице открыли секс-шоп. При том, магазин товаров для взрослых расположился прямо в здании, где во время Второй мировой войны находился штаб обороны Севастополя.

Кадрами с места делится Телеграм-канал Mash.

"На доме на улице Морской теперь три таблички. Одна — мемориальная, вторая — магазина интимных товаров "Розовый кролик", третья — алкомаркет для тех, кому перед походом за кольцами, прутьями и верёвками нужно опрокинуть для храбрости", - сказано в сообщении.

Местные жители от такого соседства не в восторге.

"Нельзя такое делать. Это же каким местом надо думать, чтобы вот это разместить, утвердить и разрешить", - говорят они.

Как сообщалось ранее, бывшая "прокурор" Крыма Наталья Поклонская разозлила боевиков ОРДЛО заявлениями о том, как российские наемники убивали людей.