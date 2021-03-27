"Главное, что в маске": пьяный парень в Киеве бросался под колеса авто (видео)

В Киеве на проспекте Победы 24, вблизи ТЦ SmartPlaza произошло ДТП: 19-летний пьяный парень бросился под колеса внедорожника Hyundai.

Об этом 27 марта сообщили в Телеграм-канале Киева Оперативного.

Согласно предоставленным данным, парень, который бросился под машину ранее орал на всю улицу, что хочет умереть.

Но водитель только слегка задел "суицидника" и тот упал. На данный момент его осматривают медики.

Видео с места событий:

В сети пользователи отреагировали волной шуток по данному поводу.

Один из пользователей вспомнил, что это уже не первая попытка самоубийства со стороны 19-летнего парня.

Стоит напомнить, что 25 марта, днем на Житомирской трассе произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей 5 и 8 лет.