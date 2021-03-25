Авто "разорвало", пострадали двое детей: на Житомирской трассе Киева серьезная авария (фото, видео)

В четверг, 25 марта, днем на 18км Житомирской трассы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое детей 5 и 8 лет.

Об этом в четверг сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

"Девушка на Daewoo врезалась в Volkswagen с семьей. Transporter выбросило в отбойник, после столкновения с которым тот перевернулся", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали двое детей 5 и 8 лет. При этом оба ребенка серьезных травм не получили, хотя и были госпитализированы.

"Они вместе с мамой в больнице, под присмотром врачей", - уточняет канал.

Как уточняет Telegram-канал "Київ Оперативний", столкновение произошло возле разворота на ЖК "Чайка".

Канал также опубликовал видео с места происшествия, на котором видны последствия ДТП.

В результате ДТП на трассе образовался значительный затор, о чем свидетельствую фото очевидцев.

Согласно онлайн-сервису "Google.Maps", образовавшаяся пробка тянется от места аварии практически до транспортной развязки у станции метро "Житомирская".

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