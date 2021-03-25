Авто "разорвало", пострадали двое детей: на Житомирской трассе Киева серьезная авария (фото, видео)

В четверг, 25 марта, днем на 18км Житомирской трассы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое детей 5 и 8 лет.
Об этом в четверг сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
"Девушка на Daewoo врезалась в Volkswagen с семьей. Transporter выбросило в отбойник, после столкновения с которым тот перевернулся", - говорится в сообщении.
В результате аварии пострадали двое детей 5 и 8 лет. При этом оба ребенка серьезных травм не получили, хотя и были госпитализированы.
"Они вместе с мамой в больнице, под присмотром врачей", - уточняет канал.
Как уточняет Telegram-канал "Київ Оперативний", столкновение произошло возле разворота на ЖК "Чайка".
Канал также опубликовал видео с места происшествия, на котором видны последствия ДТП.
В результате ДТП на трассе образовался значительный затор, о чем свидетельствую фото очевидцев.
Согласно онлайн-сервису "Google.Maps", образовавшаяся пробка тянется от места аварии практически до транспортной развязки у станции метро "Житомирская".
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