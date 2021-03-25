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Авто "разорвало", пострадали двое детей: на Житомирской трассе Киева серьезная авария (фото, видео)

Авто "разорвало", пострадали двое детей: на Житомирской трассе Киева серьезная авария (фото, видео)
Обновлено 18:35 Сегодня Телеграф Telegram-канал "Київ Оперативний"

В четверг, 25 марта, днем на 18км Житомирской трассы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое детей 5 и 8 лет.

Об этом в четверг сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

"Девушка на Daewoo врезалась в Volkswagen с семьей. Transporter выбросило в отбойник, после столкновения с которым тот перевернулся", - говорится в сообщении.

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В результате аварии пострадали двое детей 5 и 8 лет. При этом оба ребенка серьезных травм не получили, хотя и были госпитализированы.

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"Они вместе с мамой в больнице, под присмотром врачей", - уточняет канал.

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Как уточняет Telegram-канал "Київ Оперативний", столкновение произошло возле разворота на ЖК "Чайка".

Канал также опубликовал видео с места происшествия, на котором видны последствия ДТП.

В результате ДТП на трассе образовался значительный затор, о чем свидетельствую фото очевидцев.

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Согласно онлайн-сервису "Google.Maps", образовавшаяся пробка тянется от места аварии практически до транспортной развязки у станции метро "Житомирская".

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Как сообщалось, 20 марта, в Киеве на проспекте Победы вблизи перекрестка с Зоологической улицей произошло ДТП: BMW M340i столкнулся со спецавтомобилем Ford "Киевтеплоэнерго".

22 марта на Житомирщине легковушка на огромной скорости влетела в фуру: погиб 20-летний водитель и его пассажиры.

25 марта в Луцке груженный песком ЗИЛ едва не раздавил маршрутку, много пострадавших.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 180

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Киев, ДТП, Дети, Пострадавшие, Пробка, Житомирская трасса.
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