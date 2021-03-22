На Житомирщине легковушка на огромной скорости влетела в фуру: погиб 20-летний водитель и его пассажиры (фото, видео)

В понедельник, 22 марта, под Житомиром, в Коростышеве, водитель Volkswagen с пассажирами на приличной скорости зацепил попутный Chevrolet. В итоге Volkswagen влетел под грузовик, припаркованный на обочине, в результате чего погибли три человека, один из пассажиров - в больнице.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

У 21-летнего пострадавшего мужчины зафиксировали состояние алкогольного опьянения в 1,99 промилле.

"Определение состояния, в котором находились погибшие водитель и пассажиры Volkswagen, сейчас идет, - отметил он. - Остальные участники ДТП, водитель и пассажир Chevrolet и водитель грузовика, предварительно, не пострадали. Их автомобили получили механические повреждения".

Также Олейник уточнил, что в результате аварии водитель Volkswagen и двое его пассажиров, 21-летний мужчина и 16-летняя девушка, все жители Коростышева, от полученных травм погибли на месте происшествия.

Как сообщал "Телеграф", ранее Во Львове в воскресенье, 21 марта, крышка люка, расположенного на проезжей части, вылетела из-под колеса наехавшего на него автомобиля и попала во встречный автомобиль, в результате чего погиб находившийся в нем 11-летний мальчик.

Также Вечером в субботу, 20 марта, в Киеве на проспекте Победы вблизи перекрестка с Зоологической улицей произошло ДТП: BMW M340i столкнулся со спецавтомобилем Ford "Киевтеплоэнерго".