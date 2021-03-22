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Во Львове крышка люка попала в легковушку и убила 10-летнего мальчика: детали несчастного случая

Во Львове крышка люка попала в легковушку и убила 10-летнего мальчика: детали несчастного случая
Обновлено 09:39 Сегодня Телеграф Варта 1

Во Львове в воскресенье крышка люка, расположенного на проезжей части, вылетела из-под колеса наехавшего на него автомобиля и попала во встречный автомобиль, а результате чего погиб находившийся в нем 11-летний мальчик.

Об этом сообщает в понедельник, 22 марта, ГУ Госслужбы Украины по ЧС во Львовской области на странице в Facebook.

"21 марта служебный автомобиль оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины во Львовской области следовал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом. В результате наезда на аварийный люк, который находился на проезжей части, возникла трагедия. Крышка люка вылетела из-под авто и попала во встречный автомобиль. В результате трагедии погиб 11-летний ребенок, находившийся в салоне автомобиля", - говорится в сообщении.

В областном главке ГСЧС шокированы трагическим случаем и выразили искренние соболезнования семье погибшего мальчика.

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Как уточняет местное интернет-издание "ZAXID.NET", ДТП произошло около 21:50 в воскресенье, 21 марта, около авторынка на улице Зеленой, 251.

"Известно лишь, что в том автомобиле ехали супруги с 10-летним сыном, за рулем был отец, а мама сидела сзади. Люк, вырвался из-под колес автомобиля ГСЧС, пробил лобовое стекло их автомобиля и убил ребенка на месте", - говорится в заметке.

Поскольку одним из участников аварии является работник ГСЧС, то его расследованием будет заниматься Государственное бюро расследований.

Как сообщалось, смерть молодого мужчины на проспекте Юбилейном в Московском районе Харькова, которую в сети многие посчитали убийством во время бандитских "разборок", оказалась несчастным случаем.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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ДТП, Львов, Несчастный случай, Мальчик, Гибель, Люк, ГСЧС.
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