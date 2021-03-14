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Просто набирал воду: появилось видео момента смерти студента в Харькове

Просто набирал воду: появилось видео момента смерти студента в Харькове
Обновлено 14:09 Сегодня Телеграф

Смерть молодого мужчины на проспекте Юбилейном в Московском районе Харькова, которую в сети многие посчитали убийством во время бандитских "разборок", оказалась несчастным случаем.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Харьков Life" и публикует соответствующее видео с камеры наружного наблюдения.

На видео видно, как молодой человек набирает воду, после чего его внезапно "повело" в сторону, он не удерживается на ногах и падает, несколько раз перекатившись в падении по земле.

По данным канала, погибший - 22-летний Эмиль Русланович Ширинов, учился в Национальном аэрокосмическмо университете им. Жуковского "Харьковский авиационный институт" (ХАИ).

Между тем, опубликованное видео вызвало бурное обсуждение среди читателей. Многие недоумевают о причинах его падения и гибели.
Так, часть читателей предполагает, что молодого человека ударило током от автомата в момент, когда он набирал воду. Другие же предполагают, что ему стало плохо, от чего он упал и при падении ударился головой об замерзшую землю.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 274

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Харьков, Юбилейный, Видео, Смерть, Студент, ХАИ.
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