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На Львовщине подросток "пошутил", подорвав сверстниц: детали

На Львовщине подросток "пошутил", подорвав сверстниц: детали
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф Фото: varta1

26 марта на Львовщине в ПГТ Стебник на улице Сагайдачного произошел взрыв в результате чего пострадали две девушки.

Об этом сообщила VARTA1.

По предоставленным данным, взорвалось именно оборудование для страйкбола.

Принес его подросток, который является местным жителем и несколько лет тому назад чуть не распрощался с жизнью из-за игры "Синий кит", поскольку пытался прыгнуть с крыши 9-ти этажки.

По словам старосты населенного пункта Тараса Городисского, парень хотел пошутить и взрывную вещь бросил в рюкзак к девушке.

В результате взрыва пострадали две 15-ти летние девушки, у них были ожоги лица, и перелом пальца.

Причины инцидента пока устанавливают, парня ищут полицейские.

Напомним, что 27 марта на Харьковщине в поселке Панютино в туалете неподалеку от ЖД вокзала нашли ребенка.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Львов.
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