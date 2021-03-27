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В привокзальном туалете бросили новорожденного в пакете: фото с места ЧП на Харьковщине

В привокзальном туалете бросили новорожденного в пакете: фото с места ЧП на Харьковщине
09:31 Сегодня Телеграф Фото: telegram - Харьков Life

На Харьковщине в Лозовском районе в Панютино произошло ЧП: в туалете вблизи ЖД вокзала нашли ребенка.

Об этом 27 марта сообщили в Телеграм-канале "Харьков Life | Cобытия и новости"

Найденный в туалете ребенок был новорожденным, с еще необрезанной пуповиной он находился в пакете и на вид был доношенным.

В сети также поделились фото с места инцидента:

Где находится Панютино Google maps:

карта

Стоит напомнить, что в ночь на 27 марта в Киеве, вблизи ТЦ SmartPlaza 19-летний пьяный парень бросился под колеса внедорожника Hyundai.

Ранее 25 марта, в Харькове мужчина больше часа пролежал на тротуаре, но за все это время ни один из сотен прохожих не подошел к нему, чтобы поинтересоваться, не нужна ли ему медицинская помощь.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Харьков, Ребенок, Панютино.
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