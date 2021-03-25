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"Мимо проходили сотни людей": в Харькове мужчина час пролежал на тротуаре в ожидании помощи (видео)

"Мимо проходили сотни людей": в Харькове мужчина час пролежал на тротуаре в ожидании помощи (видео)
Обновлено 17:10 Сегодня Телеграф

В Харькове в четверг, 25 марта, днем мужчина больше часа пролежал на тротуаре на ул. Богомольца, но за все это время ни один из сотен прохожих не подошел к нему, чтобы поинтересоваться, не нужна ли ему помощь медиков.

Об этом пишет Telegram-канал "Харьков Life".

"Этот мужчина больше часа в таком положении лежит на асфальте на ул. Богомольца. Мимо проходило сотни людей, но никто не спросил его "как дела" и не вызвал скорую (в течении часа). На момент написания поста скорая была вызвана…", - говорится в сопровождающем видео тексте.

Судя по видеозаписи, мужчина неопрятного вида – не самый благополучный член общества и в какой-то степени понятно, почему к нему не горели желанием подходить прохожие. Однако стоит отметить, что в четверг в Харькове воздух не прогревался днем выше 9 градусов по Цельсию, что явно не лучшая температура для длительного нахождения на асфальте.

Некоторые комментаторы новости сетую на безразличие в нынешнем обществе.

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Вместе с тем, другие считают, что лежащий мужчина сильно пьян, и поэтому вызывать ему "скорую" не стоит.

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А некоторые уличают автора видеоролика, снятого со значительного расстояния, в лицемерии, так как если автор знал о нахождении человека в таком состоянии больше часа, то почему не предпринял никаких действий раньше.

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Как сообщалось, смерть молодого мужчины на проспекте Юбилейном в Московском районе Харькова 14 марта, которую в сети многие посчитали убийством во время бандитских "разборок", оказалась несчастным случаем.

Буквально на следующий день, 15 марта, в Харькове  мужчине стало плохо прямо на остановке: у него остановилось сердце.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 544

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Харьков, Мужчина, Прохожие, тротуар.
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