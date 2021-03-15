Скачать
Понедельник, 15.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Дубинский может вернуться в "Слугу народа" или создать собственную партию: озвучены сценарии
Дубинский может вернуться в "Слугу народа" или создать собственную партию: озвучены сценарии
Записался на ВНО, готовился в институт и – повесился? Под Мелитополем загадочно погиб выпускник училища
Записался на ВНО, готовился в институт и – повесился? Под Мелитополем загадочно погиб выпускник училища
Корниенко объяснил изгнание Дубинского из партии "Слуга народа" (видео)
Корниенко объяснил изгнание Дубинского из партии "Слуга народа" (видео)
Житомир переполошил вандал, повредивший памятник героям Небесной сотни: выяснилось, кто он
Житомир переполошил вандал, повредивший памятник героям Небесной сотни: выяснилось, кто он

Вслед за одной трагедией новое ЧП: у харьковчанина посреди улицы остановилось сердце (видео)

Вслед за одной трагедией новое ЧП: у харьковчанина посреди улицы остановилось сердце (видео)
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В понедельник, 15 марта, в Харькове  мужчине стало плохо прямо на остановке.

Об этом сообщает "Харьков LIFE" в Telegram.

"Человек упал, остановилось сердце. Скорая прибыла очень  быстро", - говорится в подписи к кадрам, на которых видно, как  медики реанимируют мужчину прямо на месте трагедии.

В Харькове на остановке трамвая произошло смертельное ЧП (видео)

Позже с места, где произошел инцидент, мужчину увезли без признаков жизни. Вскоре мужчина скончался в реанимации.

В сети стали бурно обсуждать случившееся.

"Что-то часто стали люди падать? Вам не кажется это?", "Нет, не кажется", "Мне тоже или раньше на это внимание не так обращали...но каждый день труп", "От хорошей жизни..."– обсуждают участившиеся случаи ЧП.

Напомним, как сообщал "Телеграф", буквально 14 марта в Харькове также внезапно умер 22-летний студент.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 271

Все по теме:

Харьков, Смерти, Трупы, видео..
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пророчество Гордона: наступил "судьбоносный тяжелый день" для Украины
02 Путин так же в хоккей играет: лыжник-Лукашенко насмешил сеть (видео)
03 "Заря" - "Динамо": в эфир попал странный момент с болельщиками (видео)
04 Увеличившая грудь украинская модель показала фигуру в обтягивающем боди (фото)
05 Капитан "Динамо" забил "Заре" гол-шедевр (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно еще об одном &quot;подвиге&quot; подозреваемого в убийстве Маши Борисовой (фото)
Стало известно еще об одном "подвиге" подозреваемого в убийстве Маши Борисовой (фото)
Итоги дня 14 марта: День добровольца, &quot;повышение&quot; Дубинского отменили
Итоги дня 14 марта: День добровольца, "повышение" Дубинского отменили
Стало известно, кто устроил резонансное ДТП в Киеве (имя и фото)
Стало известно, кто устроил резонансное ДТП в Киеве (имя и фото)
Главный санитарный врач Ляшко заразился COVID-19 после вакцинации
Главный санитарный врач Ляшко заразился COVID-19 после вакцинации
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь