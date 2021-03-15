Вслед за одной трагедией новое ЧП: у харьковчанина посреди улицы остановилось сердце (видео)

В понедельник, 15 марта, в Харькове мужчине стало плохо прямо на остановке.

Об этом сообщает "Харьков LIFE" в Telegram.

"Человек упал, остановилось сердце. Скорая прибыла очень быстро", - говорится в подписи к кадрам, на которых видно, как медики реанимируют мужчину прямо на месте трагедии.

Позже с места, где произошел инцидент, мужчину увезли без признаков жизни. Вскоре мужчина скончался в реанимации.

В сети стали бурно обсуждать случившееся.

"Что-то часто стали люди падать? Вам не кажется это?", "Нет, не кажется", "Мне тоже или раньше на это внимание не так обращали...но каждый день труп", "От хорошей жизни..."– обсуждают участившиеся случаи ЧП.

Напомним, как сообщал "Телеграф", буквально 14 марта в Харькове также внезапно умер 22-летний студент.