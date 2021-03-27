"Поджигатели вышли из спячки": масштабное выгорание сухой травы в Украине сняли на фото и видео

В Украину пришло потепление, а вместе с ним у пожарных возникла новая "головная боль". Именно в это время "из спячки" выходят фермеры, которые начинают жечь сухостой. Иногда очаги таких возгораний выходят из-под контроля и перерастают в настоящую локальную катастрофу.

Показательными фотографиями из Ивано-Франковской области поделился фотограф Руслан Веселый у себя в Фейсбук.

"Поджигатели проснулись от зимней спячки. Распространяйте и предотвращайте. Только огласка и штрафы могут что-то изменить", - написал он.

Тем временем в Телеграм-канале ВЕХА поделились кадрами из окрестностей города Дергачи близ Харькова.

"Как все дружно хлопают бойцам ГСЧС за спасение из огня и тушение и своими руками поджигают, убивая животных и экосистему", - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось ранее, на днях в Закарпатской области вследствие подобного пожара едва не была уничтожена знаменитая "Долина нарциссов".