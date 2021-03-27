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Во Львове осудили местного жителя, разгуливавшего по городу в футболке "СССР" (фото)

Во Львове осудили местного жителя, разгуливавшего по городу в футболке "СССР" (фото)
Обновлено 19:22 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Галицкий райсуд вынес приговор 22-летнему жителю Львова по делу об использовании коммунистической символики. 

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря суда Павла Березу. 

Львовянин Владислав Болотников был задержан 8 сентября 2020 года возле кафе в проезде Кривая Липа. Он разгуливал по городу в футболке с надписью "СССР" и звездой. 

Заседание суда по его делу состоялось 24 марта. Мужчине грозило до пяти лет тюрьмы по ч.1 ст.436 Уголовного кодекса (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Однако суд смягчил приговор, так что львовянин отделался одни годом лишения свободы условно без конфискации имущества. 

Также его обязали уплатить 1961 гривну за проведение экспертизы футболки. 

Как сообщалось ранее, в конце декабря во Львове был задержан 19-летний парень из Киева, который разгуливал по городу в шапке с коммунистической символикой. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Львов, Суд, Запрещенная символика.
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