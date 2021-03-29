Люди выстраиваются в очередь за бесплатно едой: появилось видео ажиотажа из-за каши под Донецком

В сети продемонстрировали новые прелести жизни в "русском мире" в оккупированной части Донецкой области. Нищие жители подконтрольного боевикам "ДНР" Зугрэс выстраиваются в очередь за бесплатной кашей.

Видео раздачи еды опубликовали в Twitter " Մιtαuskαs".

"Ради чего ватники на Донбассе в 2014-м бежали на "референдум", блокировали передвижение техники ВСУ и звали Россию? Ради того, чтобы в 2021-м выстраиваться с кастрюлями в очередь за бесплатной кашей", - комментируют авторы сообщения.

- Ради чего ватники на Донбассе в 2014-м бежали на "референдум", блокировали передвижение техники ВСУ и звали Россию?

- Ради того, чтобы в 2021-м выстраиваться с кастрюлями в очередь за бесплатной кашей. "Русский мир" наконец построен! Кушайте не обляпайтесь! pic.twitter.com/Pg1yuVqnph — Մιtαuskαs (@A_Vit_) March 27, 2021

События происходят в оккупированном Зугрэсе, который подчинен Харцызскому городскому совету города Харцызска. На видео видно как местные жители собираются в очередь на плановую бесплатную раздачу каши. Жители ОРДЛО жалуются на высокие цены и отсутствие работы.

Стоит отметить, в последние годы все меньше жителей оккупированных территорий высказывают удовлетворение по поводу событий 2014 года. Многие осознали свою ошибку и хотят вернуться под контроль украинского правительства.

Напомним, в сети опубликовали фотографии нынешнего состояния Донецкой железнодорожной станции.