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Люди выстраиваются в очередь за бесплатно едой: появилось видео ажиотажа из-за каши под Донецком

Люди выстраиваются в очередь за бесплатно едой: появилось видео ажиотажа из-за каши под Донецком
05:36 Сегодня Телеграф

В сети продемонстрировали новые прелести жизни в "русском мире" в оккупированной части Донецкой области. Нищие жители подконтрольного боевикам "ДНР" Зугрэс выстраиваются в очередь за бесплатной кашей.

Видео раздачи еды опубликовали в Twitter  " Մιtαuskαs".

"Ради чего ватники на Донбассе в 2014-м бежали на "референдум", блокировали передвижение техники ВСУ и звали Россию? Ради того, чтобы в 2021-м выстраиваться с кастрюлями в очередь за бесплатной кашей", - комментируют авторы сообщения.

События происходят в оккупированном Зугрэсе, который подчинен Харцызскому городскому совету города Харцызска. На видео видно как местные жители собираются в очередь на плановую бесплатную раздачу каши. Жители ОРДЛО жалуются на высокие цены и отсутствие работы.

Стоит отметить, в последние годы все меньше жителей оккупированных территорий высказывают удовлетворение по поводу событий 2014 года. Многие осознали свою ошибку и хотят вернуться под контроль украинского правительства.

Напомним, в сети опубликовали фотографии нынешнего состояния Донецкой железнодорожной станции.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 358

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Еда, Донбасс, Нищие, ДНР, ОРДЛО.
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