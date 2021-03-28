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Зеленскому и Ермаку сделали предложение насчет разрисованных и разбитых дверей ОП

Зеленскому и Ермаку сделали предложение насчет разрисованных и разбитых дверей ОП
12:27 Сегодня Телеграф

В Художественной галерее предложили Офису президента выкупить разрисованные во время акции протеста двери.

Об этом 27 марта в своей Фейсбуке сообщила адвокат Евгения Закревская.

По ее информации двери предлагаю выкупить по цене на 10 процентов выше, чем стоимость новых дверей. При этом в галерее рассчитывают с выгодой продать двери и несут все риски связанные с этим.

"Для ОП это просто вариант продать эти двери дороже новые - отличная экономия бюджетных денег", - отметила адвокат.

По ее словам, в ОП считают, что разрисованные двери не несут какой-то ценности, в то время как в художественной галерее уверенно считают этот арт-объектом и готовы за него заплатить.

По словам представителя Фестиваля Сенко, интерес общественности к данным дверям не утихает и они получили статус исторического и художественного артефакта.

Напомним, что после акции под зданием Офиса президента 20 марта здание до сих пор не отмывали аж до 22 марта.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,154

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Украина, Офис Президента.
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