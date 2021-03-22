Это стоит 2 миллиона? Как выглядит здание Офиса президента после работы клининговой компании (фото)

Клининговая компания, которая начала работы по очистке стен здания Офиса президента от надписей краской после беспорядков в субботу, 20 марта, произошедших у здания во время акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, справились пока только с шестью буквами.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

В компании не называют стоимость работ и обещают, что процесс очистки стен займет "день-два". Чтобы краска лучше смывалась, работники клининговой компании перед очисткой обрабатывали надписи химическим раствором. Только после этого надписи отставали от гранита под напором воды из мойки высокого давления.

Отметим, что у этой клининговой компании это не первый подобный заказ такого уровня. В частности, ранее она предоставляла услуги таким государственным учреждениям, как Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений и Офис крупных налогоплательщиков.

В сети начали бурно обсуждать итоги первого дня уборки последствий беспорядков.

"Не надо было разрешать им портить имущество, значит договорняк..", "Да, все условия проведения этого мероприятия были выложены заранее: только фаеры и баллончики с краской. ОП играет в демократию и свободу слова за наши деньги", "И я должна все это оплачивать со своего кармана? Они там вообще е_анулись в Киеве?" - пишут в сети.

В комментарии OBOZREVATEL директор фирмы, которая занимается очищением фасада ОП рассказал, что 22 марта специалисты провели всего лишь тест. По словам Сергея Козолуба, работники нанесли на стены специальные реагенты, чтобы посмотреть, как будет отмываться краска. К полноценной работе приступят уже 23 марта. Полностью отмыть фасад планируют примерно за 4 дня.

Козолуб не стал говорить, во сколько ОП обойдутся услуги его фирмы, но "это точно не 2 миллиона".

Как сообщал "Телеграф", ранее ущерб, который был нанесен зданию Офиса президента во время беспорядков 20 марта оценили в более чем 2 миллиона гривен.