Скачать
Понедельник, 22.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 22 марта: старт второго этапа вакцинации, отмывание Офиса президента
Итоги дня 22 марта: старт второго этапа вакцинации, отмывание Офиса президента
Это стоит 2 миллиона? Как выглядит здание Офиса президента после работы клининговой компании (фото)
Это стоит 2 миллиона? Как выглядит здание Офиса президента после работы клининговой компании (фото)
"В престижной запорожской школе изнасиловали мальчика" – полиция выясняла, было ли ЧП
"В престижной запорожской школе изнасиловали мальчика" – полиция выясняла, было ли ЧП
Откажется ли Китай от доллара ради российского рубля? Прогноз аналитика
Откажется ли Китай от доллара ради российского рубля? Прогноз аналитика

Это стоит 2 миллиона? Как выглядит здание Офиса президента после работы клининговой компании (фото)

Это стоит 2 миллиона? Как выглядит здание Офиса президента после работы клининговой компании (фото)
19:54 Сегодня Телеграф

Клининговая компания, которая начала работы по очистке стен здания Офиса президента от надписей краской после беспорядков в субботу, 20 марта, произошедших у здания во время акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, справились пока только с шестью буквами.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

В компании не называют стоимость работ и обещают, что процесс очистки стен займет "день-два". Чтобы краска лучше смывалась, работники клининговой компании перед очисткой обрабатывали надписи химическим раствором. Только после этого надписи отставали от гранита под напором воды из мойки высокого давления.

Беспорядки на Банковой: свастика на фасаде ОП появилась уже после завершения акции - наблюдатели

Отметим, что у этой клининговой компании это не первый подобный заказ такого уровня. В частности, ранее она предоставляла услуги таким государственным учреждениям, как Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений и Офис крупных налогоплательщиков.

Беспорядки у Офиса президента

Беспорядки у Офиса президента

Беспорядки у Офиса президента

В сети начали бурно обсуждать итоги первого дня уборки последствий беспорядков.

"Не надо было разрешать им портить имущество, значит договорняк..", "Да, все условия проведения этого мероприятия были выложены заранее: только фаеры и баллончики с краской. ОП играет в демократию и свободу слова за наши деньги", "И я должна все это оплачивать со своего кармана? Они там вообще е_анулись в Киеве?" - пишут в сети.

Беспорядки у Офиса президента

Беспорядки у Офиса президента

В комментарии OBOZREVATEL директор фирмы, которая занимается очищением фасада ОП рассказал, что 22 марта специалисты провели всего лишь тест. По словам Сергея Козолуба, работники нанесли на стены специальные реагенты, чтобы посмотреть, как будет отмываться краска.  К полноценной работе приступят уже 23 марта. Полностью отмыть фасад планируют примерно за 4 дня.

Козолуб не стал говорить, во сколько ОП обойдутся услуги его фирмы, но "это точно не 2 миллиона". 

Как сообщал "Телеграф", ранее ущерб, который был нанесен зданию Офиса президента во время беспорядков 20 марта оценили в более чем 2 миллиона гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 620

Все по теме:

Беспорядки, Фото, Надписи, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На злобу дня: в Украине набирает популярность новая мошенническая схема, связанная с Covid-19
02 Беспорядки на Банковой: свастика на фасаде ОП появилась уже после завершения акции - наблюдатели
03 "Бить окна ОП мы не планировали": организаторы рассказали, что пошло не так на акции за Стерненко
04 Ребенка отнесло на льдине на середину реки: его удалось спасти с помощью спиннинга (видео)
05 Россия решила забрать землю украинцев в Крыму: как защитить свои права
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Одесская область попала в &quot;красную&quot; зону карантина: что категорически запрещено делать
Одесская область попала в "красную" зону карантина: что категорически запрещено делать
Выяснилось отношение Ермака к протестам возле Офиса президента
Выяснилось отношение Ермака к протестам возле Офиса президента
До перехода на летнее время осталась неделя: будем ли переводить часы 28 марта
До перехода на летнее время осталась неделя: будем ли переводить часы 28 марта
В сети заговорили о расколе в партии &quot;Голос&quot;: что об этом известно
В сети заговорили о расколе в партии "Голос": что об этом известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь