Беспорядки на Банковой: свастика на фасаде ОП появилась уже после завершения акции - наблюдатели

Растиражированный, в том числе и в европейских СМИ, "эпизод со свастикой" на акции сторонников осужденного активиста Сергея Стерненко под Офисом президента Украины в субботу, 20 марта, является спланированной провокацией: ее нанесли на стену здания после завершения акции.

Об этом заявляет глава правозащитной организации "Центр гражданских свобод" и координатор инициативной группы "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук со ссылкой на выводы наблюдателей группы "ОЗОН", участники которой осуществляют мониторинг мирных собраний и судебных процессов.

"По сообщениям в Telegram-канале, на здании Офиса Президента была нарисована нацистская символика, которая подпадает под запрет использования символов тоталитарных режимов. Вместе с тем, на момент официального проведения акции данной символики на здании Офиса Президента зафиксировано не было", - говорится в опубликованном Матвийчук на своей странице в соцсети Facebook в понедельник фрагменте отчета "ОЗОН" с прилагающимися скрин-шотами.

- скриншот с трансляции Радио Свобода в 20.30:

Согласно отчету, организаторы объявили завершение акции в 20.49 субботы. В 21.00 мониторы отсняли фрагмент стены. На видео видно, что данная символика на здании отсутствует.

- скриншот с видео мониторов "ОЗОН" в 21:00:

"Таким образом, рисунок свастики появился на стене ориентировочно между 21.00 и 22.00 часами. В 21.57 появилось фото в твиттере на странице журналиста Стаса Юрченко с фрагментом стены, на которой уже был нанесен этот символ", - говорится в отчете.

- фото из Twitter-аккаунта журналиста Стаса Юрченко в 21.57:

Как сообщалось, Стерненко приговорили к заключению по делу о якобы похищении в 2015 году депутата одного из райсоветов Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина". Сам Щербич заявлял, что от него пытками и угрозами требовали сложить мандат. В сентябре 2015 года Стерненко вручили подозрение в похищении, сам же активист настаивал на том, что сторона обвинения не имеет доказательств, а дело построено исключительно на заявлениях Щербича.

Суд принял решение о виновности активиста и приговорил его к 7 годам заключения 23 февраля 2021 года. Сразу же после приговора суда в Украине начались акции протеста.

В субботу, 20 марта, сторонники Стерненко попытались штурмовать Офис президента, в ходе чего разрисовали фасад здания краской и разбили несколько стекол на входной двери. Правоохранители, находившиеся на месте событий, этому не препятствовали.

Позже заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал акцию и объяснил, почему полицейские не стали вмешиваться, даже когда те выбили стекла входной двери и сожгли табличку.