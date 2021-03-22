Краску с фасада Офиса Зеленского начали отмывать только на вторые сутки после погрома (видео)

В понедельник, 22 марта, здание Офиса президента начали отмывать от надписей, нанесенных краской участниками беспорядков в субботу, 20 марта, произошедших у здания во время акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.

Соответствующие видео публикует издание "Страна" в своем Telegram-канале.

Отмывать начали с надписи на непонятном языке "не биорусь". Судя по видео, краска практически не отмывается, несмотря на старания.

На кадрах видно, что первая буква указанной надписи несмотря на обливание ее специальной смесью в течение нескольких минут, не поблекла даже и на пол тона.

Как сообщал "Телеграф", ранее ущерб, который был нанесен зданию Офиса президента во время беспорядков 20 марта оценили в более чем 2 миллиона гривен.

Также заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал акцию и объяснил, почему полицейские не стали вмешиваться, даже когда те выбили стекла входной двери и сожгли табличку.