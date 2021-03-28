Похитили из дома и зарезали: на Киевщине нашли убитым ветерана АТО

Трое неизвестных мужчин в масках четыре дня назад ворвались в квартиру ветерана АТО Александра Мандыча в Киевской области, сильно избили его и похитили.

28 марта стало известно, что его нашли мертвым. Об этом написал в Фейсбук блогер Назар Приходько.

"Сегодня, 28.03.2021, найден убитым, а точнее зарезанным, мой давний друг, побратим, товарищ - Саша Мандыч", - написал он.

Он также добавил, что двух злоумышленников было найдено и они сознались в содеянном.

Издание Диалог обнародовало фотографии из квартиры активиста, которые были сделаны после похищения.

Как видно на снимках, дом был перевернут вверх дном, а стены и пол квартиры испачканы кровью.

Как сообщалось ранее, в Днепре от рака горла скончался ветеран АТО, участник боев за Иловайск и ДАП Игорь Гофман.