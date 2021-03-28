Прошел Иловайск и ДАП, но рак оказался сильнее: в Днепре умер "киборг" Игорь Гофман

В Днепре ветеран АТО Игорь Гофман скончался от рака горла.

Об этом говорится на его странице в Фейсбук.

"Его больше нет. Утром 28 марта его сердце остановилось. Исходя из его последнего желания, которое он успел обсудить с нами, прощания, похорон не будет. Помните его таким каким он был, а не то, что от него осталось в борьбе с тяжелой болезнью. Это его желание, против которого мы не пойдем, кроме того, из-за карантинных ограничений (позитивный тест на ковид) нам не дадут организовать нормальное прощание", - сказано в сообщении.

Игорь Гофман служил в 93 ОМБр пулеметчиком, участник боев за Иловайск. Был в числе "киборгов", защищавших Донецкий аэропорт (ДАП).

Позже у него выявили рак горла. После многочисленных операций у него диагностировали диабет второй степени. От поддерживающей терапии ему пришлось отказаться из-за нехватки денежных средств.

Как сообщалось ранее, умер выдающийся украинский языковед, исследователь Голодомора и автор многочисленных учебников украинского языка Иван Ющук.