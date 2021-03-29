Уникальный талант пустил на мошенничество: украинец в онлайн-режиме "обокрал" банки десятков стран мира

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Обновлено 11:52 Сегодня Телеграф Офис генпрокурора

Житель Тернопольской области разработал вредоносное программное обеспечение, а именно фишинговый пакет и специальную административную панель к нему, направленное на веб ресурсы более сотни банков и их клиентов в 11 странах по всему земному шару.

Об этом сообщает в понедельник, 29 марта, Офис генпрокурора.

"Вредоносное программное обеспечение позволяло контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. В дальнейшем их получали хакерские группировки и использовали в преступных целях", - говорится в сообщении.

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В Офисе генпрокурора отметили, что по предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности достигают десятков миллионов долларов США. От фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Нидерландов, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии.

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"По результатам анализа, проведенного иностранными правоохранителями, установлено, что более 50% всех фишинговых атак в Австралии в 2019 году были осуществлены именно с использованием разработки подозреваемого", - говорится в информации.

Разоблачили хакера в ходе международной спецоперации, проведенной прокурорами Офиса генпрокурора совместно с правоохранителями США и Австралии, а также работниками Департамента киберполиции и следователями Главного следственного управлением Нацполиции Украины.

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Следственные действия по ч. 2 ст. 361-1 УК Украины продолжаются. В случае доказательства вины, хакеру грозит лишение свободы на срок до 5 лет с конфискацией программных или технических средств.

Как сообщалось, ранее в марте правоохранители разоблачили в Украине "пирамиду", с помощью которой обманули 55 тысяч вкладчиков на 150 млн грн.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Банки, Тернопольщина, Хакер, Фишинговые атаки.
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