"Взбесившийся" Renault устроил аварию на Владимирском спуске в Киеве: момент попал на видео

В Киеве на Владимирском спуске произошло тройное ДТП с участием двух женщин-водителей.

Об этом сообщила пресс-служба столичной Патрульной полиции в Телеграм.

Согласно предварительной информации, женщина забыла поставить автомобиль Renault на "ручник", отчего транспортное средство без ведома хозяйки отправилось в "путешествие".

Правда далеко ему убежать не удалось. Проехав через оживленную улицу он въехал в бок притормозившего автомобиля Mitsubishi.

Получив неожиданный удар, водитель Mitsubishi "сильно переволновалась" и попыталась отъехать от неуправляемого авто, но врезалась в остановившийся впереди Hyundai, которого затем отбросило в Mercedes.

Обе женщины получили протоколы по ст.124 (нарушение ПДД, что привело к ДТП). К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, 29 марта в Днепропетровской области с рельсов сошел скоростной поезд "Интерсити" №732, следовавший по маршруту Киев-Запорожье.