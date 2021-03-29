"Даже копы не сразу смогли вызвать скорую": сеть потрясла смерть женщины посреди улицы в Харькове

Практически в центре Харькова прямо на людной улице скончалась женщина.

Историей поделились в телеграм-канале "ХС - Харьков".

"Сегодня на проспекте Гагарина, 66 возле подъезда женщине стало плохо, я хотел помочь, но она упала в конвульсиях. Сбежались люди, все пытались вызвать скорую, но они не брали трубку. Вызвали полицию, копы приехали и констатировали смерть. Полицейские тоже не смогли дозвониться до скорой", - сказано в сообщении.

В свою очередь в телеграм-канале ТРУХА отметили, что когда на место прибыли полицейские, женщина еще была живой.

В комментариях к записям разгорелась нешуточная дискуссия об эффективности медицинской реформы, однако были и те, кто предположил, что скорых в городе могло просто не хватить.

Как сообщалось ранее, в Харькове умерла 40-летняя женщина, которая вернулась из Занзибара. Ее проверили только на коронавирус, однако, как оказалось, она заразилась малярией.