"Нах*ра нам полиция?": киевлянку возмутило "жесткое" задержание воришки в Киеве (видео)

В Киеве возле станции метро "Политехнический институт" в понедельник, 29 марта, вечером работники магазина задержали вора за кражу мобильного телефона, однако это вызвало возмущение проходящей мимо женщины.

Видео инцидента опубликовал во вторник утром Telegram-канал "Київ Оперативний".

Согласно сопровождающему видеоролик сообщению, сразу после того, как вора засекли, он попытался применить против сотрудников магазина газовый баллончик.

На видео видно, как молодые люди, предположительно, охранники магазина удерживают молодого человека. При этом он не прекращает попыток вырваться и сбежать, время от времени кричит и постанывает, хотя мер физического воздействия к нему, помимо удерживания, во время съемки не применялось.

При этом проходившая мимо женщина бурно выражает возмущение действиями охранников, всячески выгораживая вора и обвиняя охранников в жестоком обращении.

Вместе с тем, почти все читатели отмечают, что охранники не причиняли удерживаемому вору физический вред, но наоборот – действовали достаточно мягко, а сам злоумышленник лишь симулировал. Также многие осуждают поведение женщины, заступившейся за него.

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