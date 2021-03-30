Львов еще сильнее ужесточил карантин: полный список запретов

Во Львове усилили карантинные ограничения и продолжили их до 12 апреля.

Об этом 30 марта в своем Телеграм-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Согласно его данным, в городе перевели транспорт в режим спецперевозок, а бесплатный проезд всех льготников приостановили. Также были ограничены посещения садика и созданы спецгруппы для детей работающих родителей. В школах же обучение продолжили в дистанционном формате.

Была ограничена работа магазином стройматериалом и непродовольственной группы, которые теперь будут работать только на вынос и по предзаказу. Рынки же смешанной группы и непродовольственные закрывают.

Летние площадки станет возможным открыть только с 12 апреля, также переноситься проведение любых массовых мероприятий.

Заведения питания будут вести работу только на вынос и на доставке по адресам.

Стоит напомнить, что ранее в Минздраве Украины сообщили об обнаружении 30 штаммов коронавируса на территории страны.