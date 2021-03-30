В Харькове подросток помочился на рельсы метро: в полиции он уже не был таким дерзким (видео)

В Харькове группа подростков хулиганила на станции метро Студенческой. Один из них, находясь явно в нетрезвом состоянии, решил помочиться прямо на рельсы.

Но, как и подобает юным "бунтарям", весь процесс был слит одним из участников под никнеймом _e.s.c.a.n.o.r в сториз в Инстаграме.

Впрочем, "карма" ждать себя долго не заставила и вскоре подростку пришлось провести "душевный разговор" с людьми в форме.

Как сообщает пресс-служба полиции области, 17-летнего местного жителя пригласили чтобы прояснить его мотивацию.

Молодой человек рассказал, что плохо помнит происходившее в тот день, а правонарушение совершил под действием алкоголя. Также он добавил, что искренне раскаивается в своем поступке.

Полицейские составили админпротокол по статье 173 (мелкое хулиганство). Санкция статьи предусматривает штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 117 грн), общественные работы на срок 40-60 часов или админарест до 15 суток.

Как сообщалось ранее, в Киеве прямо на детской площадке был найден труп.