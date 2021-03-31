Ехали даже на такси: охотники за наживой на оккупированном Донбассе ошарашили сеть (видео)

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09:42 Сегодня Телеграф

Во временно оккупированной Макеевке (Донецкая обл.) попал в ДТП груженый сахаром грузовой автомобиль. В ходе аварии фура съехала с дороги в реку, в результате чего пострадал водитель, а из прицепа высыпались мешки с сахаром.

Об этом говорится в сообщении так называемого "МЧС ДНР".

Согласно информации, ДТП произошло 29 марта по улице Магистральной в Горняцком районе Макеевки. Грузовой автомобиль DAF направлялся из Донецка в Горловку, водитель 1970 года рождения не справился с управлением и совершил съезд в реку Грузская.

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В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован в местную больницу.

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В "МЧС" рассказали, что для перегрузки груза в другой автомобиль им пришлось устанавливать осветительную установку.

Вместе с тем, еще до приезда экстренных служб местные жители также в меру своих сил "помогли" освободить место ДТП от вылетевших из фуры мешков с сахаром: кто-то пришел с тачкой, а кто-то даже воспользовался ради такого дела услугами такси.

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Соответствующие кадры удалось заснять очевидцам, видео которых опубликовал Telegram-канал "donetchanyn".

Комментируя видео, читатели вспоминали, как так же в 2014 году в Донецке был "освобожден" от товара гипермаркет "Метро". Некоторые вспоминали мародерство местных жителей на месте крушения малазийского Боинга, сбитого россиянами в небе над Донбассом летом 2014 года.

Другие же проходились по поводу "процветающих республик".

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Как сообщалось, в середине февраля в сеть попали фото, на которых люди в оккупированных Макеевке и Донецке выстроились в огромные очереди за бесплатной едой.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 596

Все по теме:

ДТП, Сахар, Макеевка, Донбасс, Воровство.
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